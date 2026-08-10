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榮惠營收／7月1.85億元、年增25.8%創歷史次高 擬再次漲價反映成本

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
榮惠董事長劉世璘。記者尹慧中／攝影
榮惠董事長劉世璘。記者尹慧中／攝影

PCB設計廠商榮惠-KY創（6924）10日公布7月營收1.85億元，創單月歷史次高，月增10.8%、年增25.8%，受惠於AI伺服器液冷產品出貨熱絡，加上泰國廠的車用板回溫，激勵7月營運呈現年月雙增。不過，由於成本屢屢不斷攀高，公司正向客戶積極反映，以維持整體供應鏈健康，今年以來已數次反映成本。整體而言，第3季需求維持高檔。

榮惠董事長劉世璘指出，公司切入AI領域之後，需求持續成長，公司提供液冷快接頭（QD）、感應器、PCBA、金屬機構件等出貨量擴大。累計至今年前7月，AI液冷模組等相關營收已拉升至逾8%。相關業務成為營運成長新動力，提供客戶涵蓋FPC、Rigid-flex、Metal及HDI等多種類基板的一站式服務，延伸業務新動能。

劉世璘表示，包括玻纖布、樹脂、銅箔基板、記憶體、被動元件等上游材料依然缺貨，價格持續波動，正與下游客戶協議調整售價。鑒於供應鏈備貨吃緊，目前庫存天數仍達2個多月，以維持供應無虞。

榮惠累計今年前7月營收11.7億元，年增率進一步拉升至15.5%，AI與車用板需求明顯成長，加上日本市場業績熱絡，第3季營運可望穩健成長。

營收 漲價 PCB

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