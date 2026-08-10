揚秦營收／7月3.11億元、月增4.74%創歷史新高 餐飲迎暑期旺季

揚秦國際企業（2755）於10日公布7月自結營收，7月營收3.11億元，年增20.25%，月增4.74%，創單月歷史新高紀錄，累計前七個月營收20.18億元，較去年同期增加19.25%，同創歷史新高紀錄。

揚秦表示，餐飲業進入暑期旺季，學生與家庭客群增加，聚餐與外食頻率上升，挹注旗下各品牌來客與消費動能，持續推升營收成長。

展望後市，揚秦總經理林麗玲表示，暑期旺季預期將持續帶動營收攀升，揚秦主力品牌「麥味登」受惠於學生族群放暑假及品牌聯名效益，同步推升門市平日早午餐時段的來客數與客單價。而隨著父親節聚餐商機爆發，屬於吃到飽類型的鍋物品牌「涮金鍋」也迎來家庭聚餐熱潮，自8月初起就已湧現小家庭聚餐人潮。

在展店績效與擴大市占方面，麥味登店數與去年同期相比，淨成長128家。林麗玲表示，在加盟體系中推動的「複數店」策略已收具體成效，讓表現穩定的加盟主在同一商圈開立第二或第三家店，不僅可彈性調度人力，更可從單店經營擴大為「商圈包圍」的特定區域密集展店，穩固區域商圈的品牌優勢，由點到面持續擴大市占率。

針對企業永續ESG部分，身兼揚秦國際永續長的林麗玲表示，麥味登的「錫蘭紅茶」今年7月完成 ISO 14067產品碳足跡盤查，並通過法標國際（AFNOR ASIA）查證，取得產品碳足跡查證聲明書。盤查結果顯示，每一杯中杯冰「錫蘭紅茶」碳排放量為275g CO2e。這是繼麥味登最熱賣的「原塊嫩雞起司滿分堡」取得碳足跡查證後，再次取得第三方驗證，以作為未來減少碳排放量的依據，並持續以永續理念回應未來世代，推升企業永續的品牌價值。

截至目前，「麥味登」總店數1,043家，「炸雞大獅」海內外店數123家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數8家，「檳城煎蕊」店數1家。