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和運租車11日掛牌上市 每股承銷價格為42元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和運租車7月營收年增7.02%，營運表現佳。圖／業者提供
和運租車7月營收年增7.02%，營運表現佳。圖／業者提供

和泰汽車（2207）旗下全方位移動服務事業和運租車（7855）將於11日正式掛牌上市，每股承銷價格為 42 元。

本次初次上市（IPO）承銷作業獲得資本市場熱烈響應，本次競價拍賣釋出張數為 57,649 張，合格投標張數高達 108,577 張；公開申購吸引 370,609 件踴躍參與，中籤率僅 3.88%，競價拍賣與公開申購合計近 47.9 萬張，充分展現市場對和運租車長期營運實力與產業前景的高度信心。

和運租車自 1999 年成立以來，深耕汽車租賃與移動服務市場，展現極強的營運韌性與成長動能。2026 年第1季每股稅後純益（EPS） 1.30 元，延續亮眼表現；2026 年 7 月單月合併營收達新台幣 27 億元，較去年同期成長 7.02%，整體獲利動能充沛且財務體質極為健全。

深化 MaaS 與循環經濟 打造車輛全生命周期價值鏈

和運租車成功建構全台唯一涵蓋「新車營運至退役處置」的全生命周期循環經濟生態系。公司憑藉長期市占第一的「法人長租與用車管理」鞏固龍頭地位，並持續擴展「個人用車長租」打造第二成長曲線；同時，會員數突破 200 萬的「iRent 共享移動」透過數位科技與智慧調度，提供多元化用車選擇並顯著提升用戶黏著度。

在車輛退役及後市場階段，和運租車深度整合旗下經營之全方位流通與服務管道：包含中古車拍賣平台「HAA 勁拍中心」（2026 年上半年交易達 14,658 台）、全台最大中古車聯盟品牌「HOT 好車與保修大聯盟」（截至 2026 年 6 月中古車商及保修廠聯盟家數 592 家），以及全台最大中古車線上交易平台「abc 好車網」（截至 2026 年 8 月 10 日網站上車輛數近 4 萬台），建構極具競爭力的中古車流通與售後服務鏈，將資產營運效益極致化。

展望未來，和運租車將持續深化和泰集團 MaaS（Mobility as a Service）移動服務布局，全面導入 AI 應用於需求預測、車隊智慧調度及營運管理，精進服務效率。同時，公司加速擴充電動車與 Hybrid 綠能車隊並發展智慧充電服務，協助企業與個人落實低碳出行。

邁入資本市場後，和運租車將持續深化和泰 MaaS 移動生態圈整合效益，擴展服務範疇及經營效益，致力成為台灣資本市場中具代表性的永續移動服務龍頭，以穩健營運績效回饋股東與社會大眾。

和運租車 價格 中籤率

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