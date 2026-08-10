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台泥營收／7月137億元、年增1.54% 海外水泥及能源事業挹注營運
台泥（1101）10日公布7月合併營收137.44億元，較去年同期增加2.08億元，年增1.53%；2026年1至7月累計自結合併營收為852.11億元，較去年同期增加12.94億元，年增1.54%。
水泥事業方面，土耳其OYAK Cimento受第2季量價齊揚帶動，1至7月累計營收年增10.02億元；7月營收年減3.7億元；葡萄牙Cimpor受惠水泥售價上升，1至7月累計營收年增21.36億元，7月營收年增3.13億元。
能源事業方面，和平電力1至7月累計營收年增28.5億元，7月營收年增0.99億元，主要受惠於機組運轉天數較去年同期增加，帶動發電量提升，挹注整體營收表現。
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