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亞泥營收／7月53.98億元、年減7.5% 前七月381億元、年減7.3%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

亞泥（1102）10日公告2026年7月合併營收53.98億元，較去年同期減少7.5%；累計1至7月合併營收381.04億元，較去年同期減少7.3%。

亞泥表示，7月台灣市場營收較去年同期衰退，主要原因為水泥、預拌混凝土及不鏽鋼銷量減少；大陸市場方面，7月營收較去年同期略為衰退1%，主因為銷量雖有下跌，但價格已有所提升，加上水泥貿易帶動，持續穩定營運。

若與去年1至7月同期相比，台灣市場受水泥、預拌混凝土銷量減少，以及遠龍不鏽鋼銷量與售價減少影響，營收減少7%；大陸市場營收則較去年同期減少8%，主要受水泥售價、銷量較去年同期仍低之影響，惟新增水泥貿易業務，持續增加營收。

亞泥指出，目前本業營運表現仍受兩岸水泥市場需求及價格波動影響，但在多元事業布局及業外投資挹注下，整體營運維持穩健。亞泥並將持續關注兩岸市場需求與價格走勢，並積極推廣低碳水泥、LoopCon岡固低碳混凝土等高附加價值建材產品，深化低碳建材布局，持續提升整體競爭力。

亞泥 營收 水泥

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