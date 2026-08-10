八方雲集營收／7月8.06億元、年增10.39% 創單月次高

八方雲集（2753）10日公告7月合併營收8.06億元，再次突破單月8億元的營收門檻，月增4.46%，年增10.39%，不僅刷新歷年7月同期新高，單月營收更寫下集團上市以來歷史次高紀錄，僅次於今年3月的8.12億元；累計前七月合併營收達54.02億元，年成長7.72%，改寫歷年同期新高。八方雲集今年以來營收動能強勁，且未因季節轉換而降溫，反而持續墊高。

八方雲集表示，7月營收攀高的首要動能來自展店效益的持續發酵，截至7月底，集團全球總店數達1,407家，其中台灣1,320家、香港71家、美國16家；台灣市場兩大主力品牌較去年同期合計淨增46家。

其中八方雲集品牌從1,031家成長至1,053家、淨增22家，梁社漢排骨從235家成長至259家淨增24家，雙品牌齊步繳出雙位數的展店成長能量，展現在「汰弱留強」策略下，集團展店引擎火力全開且品質並重。隨著門市量體持續擴大，採購、物流與生產端的規模經濟效益再次發揮威力，直接挹注營收表現。

美國門市亦從去年同期的12家成長至16家，是集團成長速度最快的市場。此外，7月適逢暑假，學生族群返家帶動家庭用餐需求提升，也為門市來客數提升帶來明顯效果。

另一個關鍵因素則來自消費行為的結構性轉變，根據主計總處公布資料，7月CPI年增2.54%，連續3個月突破2%通膨警戒線，其中外食費年漲3.05%，便當、麵食等民生餐飲類別漲幅更超過3.6%，在通膨、原物料成本與人事成本同步高漲的外部壓力下，今年以來已有不少餐飲品牌陸續調漲價格因應，八方雲集則選擇共體時艱，考量消費者的外食壓力與生活負擔，持續以親民價格降低外食族在面對物價升溫的生活壓力感受。

展望後市，八方雲集指出，美國市場維持加州、德州、亞利桑那州三軌並進的展店節奏，預計全年美國總店數將超過20家，其中德州3家門市已完成簽約，其中德州第一家門市與德州工廠均已進入最後審核階段，可望於近期陸續到位，為集團帶來實質營收貢獻；台灣市場則持續落實「汰弱留強」展店策略，以門市獲利品質為優先，確保門市網絡維持健康的獲利結構；數位營運方面，「八方點」線上點餐系統的已初見成效，門市導入度超過88%，顯示數位工具已獲得加盟主及各地區消費者的支持喜愛。集團主打民生餐食的剛性需求特性，在物價波動環境下更顯市場韌性，上半年已繳出歷史最佳的亮眼成績單，下半年開局隨即再度站上8億元大關，旗開得勝的起手式為全年營運注入強勁信心。