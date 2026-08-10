達發營收／7月22.8億元、年增17.4％ 創歷史新高

聯發科旗下達發（6526）於10日公布7月業績，達22.88億元，創單月歷史新高，已連三個月改寫新猷。

達發7月合併營收為22.88億元，月增3.5％、年增17.4％，累計前七月合併營收為140.32億元，年增10.5％。

達發日前已公布第2季財報，淨利8.86億元，季增18.8％，年增16.9％，每股純益5.25元。其上半年歸屬母公司業主淨利16.28億元，年增7.9％，每股純益9.72元。

達發先前提到，今年是其產品組合在結構性改變方面取得關鍵進展的一年，兩大事業群都成功拓展可服務市場規模，在有線網通基建領域，高速傳輸與連結技術進入AI基礎建設及大型CSP供應鏈，帶動AI資料中心相關營收進入加速擴張期；在無線邊緣AI領域，除了藍牙音訊產品聚焦高階應用外，也將藍牙技術延伸至應用廣泛的藍牙傳輸領域，目標是拓展B2B商用市場。