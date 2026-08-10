東捷資訊財報／從ERP到AI一站整合 上半年營運回溫、EPS 1.86元

ITTS東捷資訊（6697）公布2026年上半年財報，合併營收為7.12億元，年增3.3%，稅後淨利0.51億元，年增1.5%，EPS 1.86元。東捷資訊表示，上半年因投入AI加值應用開發、擴編資安團隊及建置軟硬體設備，但隨ERP建置案穩步推進，加上數據治理等智慧應用陸續導入客戶場域並開始上線，搭配產品組合持續優化，已帶動營運動能回溫。

公司表示，隨著AI應用浪潮升溫，企業轉型絕非僅靠導入單一AI工具，而是必須奠基於完成的數據整合、數據治理及營運流程梳理。東捷資訊長期深耕SAP ERP顧問導入與維運服務，可在協助企業盤點營運流程時，找出適合導入AI的應用場景，並從SAP Cloud ERP、數據中台、智慧製造到資安服務，提供完整一站式整合方案，深化既有客戶合作並提高客戶黏著度。

在AI應用方面，東捷資訊上半年協助多家企業評估與導入相關應用，目前多於製造業特定場域導入，以生成式AI及預測型AI為主，其中AI MES智慧製造執行系統需求最為強勁；此外，具備自主執行力的AI Agent、Edge AI智慧工廠、預測維護、庫存預測及數據中台等專案亦積極推進中。

除製造場域外，公司亦積極發展AI數位員工與AI智能客服。AI數位員工可依不同任務打造專屬AI Agent，無縫嵌入企業既有系統與作業流程，自動執行資料查詢、文件生成、流程提醒及跨系統協作。相關應用不僅可擴大既有SAP客戶的服務範圍，更能延伸至非SAP客戶，開拓跨產業新客群，使營收結構更加多元。

在資安領域，東捷資訊已建置SOC資安營運中心，提供7×24小時不間斷的威脅監控、告警分析及資安事件即時應變服務。隨著AI普及及大幅增加企業資料流通與系統串接需求，企業對資安防禦與合規防護的需求提升，SOC 資安監控服務與企業資安防護規劃服務可作為企業數位轉型的堅衛屏障，可望與ERP建置、數據中台應用及智慧製造等事業群方案發揮交叉銷售綜效。

展望後市，東捷資訊將持續推動「ACE 王牌計畫」策略，以AI（人工智慧應用）、Cloud（雲端服務）、Cybersecurity（資安防護）及ESG（永續治理）等等王牌產品組合為核心，協助企業推進ERP升級上雲、數據治理及資安防護，並延伸至AI智慧工廠、商業AI應用與永續管理。隨既有客戶擴大數位轉型布局，加上非SAP客戶開發效益逐步顯現，相關布局可望持續轉化為營收成長動能。