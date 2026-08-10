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Gogolook 營收／7月1.09億元 單月與前七個月均創歷史同期新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

信任科技服務商 Gogolook（6902）10日公布7月合併營收為1.09億元，持平上月，年增30.8%，持續受惠於東南亞市場擴張與多元產品線布局，今年前七個月累計營收為7.22億元，年增28%，雙雙創歷史同期新高。

在獲利表現方面，Gogolook今年第1季獲利表現強勁，單季獲利已超越去年全年總和。展望今年全年，由於營收規模持續擴張，加上導入 AI 提升營運效率成果顯著，在營運成功突破關鍵規模（Critical Mass）下，營業利益率可望持續維持高檔，推升獲利表現。Gogolook預期今年營收成長目標將再創新高，旗下消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務亦將同步擴張。

消費者防詐服務方面，團隊持續進行廣告價格優化，數位廣告營收趨勢優於預期。Whoscall訂閱收入可望受惠於去年第3季推出新的多人訂閱方案，加上推廣電信商等多元支付通路，預期持續成長。在東南亞地區，於泰國曼谷擁有廣大的用戶基礎，擴大曼谷以外及菲律賓等市場。

在深化公私協力與擴大防詐資料庫優勢方面，Gogolook 7月正式加入數位發展部「通報查詢與防詐協作應用計畫」。面對詐騙集團利用 AI大幅降低犯罪成本並產出高擬真內容，防詐已成為與時間賽跑的防禦戰。為此，公司透過即時警示聯防機制，將政府核實的「網路詐騙通報查詢網」情資匯入Whoscall防詐資料庫，並迅速用於簡訊防詐以及以圖搜詐的「一鍵查」等功能，即時警示與提醒。此舉不僅能在第一時間阻止民眾落入詐騙陷阱，更透過與公部門防詐資訊串接，進一步強化Gogolook的資料庫護城河，穩固長期營運基礎。

營收 Gogolook 歷史

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