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健喬營收／7月7.9億元 年增60%創新高 創新藥與保健事業雙引擎驅動

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

健喬（4114）10日公告7月合併營收7.9億元，月增5%，年增60%，創歷史新高。累計1至7月營收43.4億元，年增22%。其中癌症用藥產品年成長42%，心血管與代謝產品群年成長39%，婦女健康照護產品年成長22%。

健喬表示，5月開始經銷的國際原廠高血壓藥物及抗凝血藥物持續貢獻營收，成為重要成長動能。婦女健康領域方面，子宮肌瘤創新療法Yselty單月業績較上月成長41%，累計導入121家醫療院所，已有六家醫學中心採用，7月再新增台中中山等醫學中心及四家醫院進藥。

消化疾病領域方面，治療慢性功能性便秘的IBAT抑制劑Goofice單月業績較上月成長27%，累計導入184家醫療院所，7月新增21家，顯示各項創新產品市場滲透率持續提升，帶動公司營運穩健成長。

癌症事業方面，健喬自引進再鼎醫藥多項涵蓋癌症、免疫及中樞神經疾病的創新療法後，持續加速由成熟產品邁向標靶治療與精準醫療，並深化與醫學中心及臨床專家的合作。肺癌標靶藥物Augtyro及胃腸道間質瘤（GIST）治療藥物Qinlock於7月相繼進駐成大、中山醫及中國醫等指標醫院，目前已覆蓋全台逾七成腫瘤照護醫學中心。

在全國性醫學會持續教育推廣帶動下，Augtyro新病患收案量月增22%，淋巴瘤藥物Folotyn單月使用量亦創今年新高，展現產品療效與臨床價值獲醫界高度肯定。健喬表示，未來將持續引進突破性創新療法，提升台灣病患取得國際創新治療的可近性。

子公司優良生醫7月營運同樣表現亮眼，主力產品「愛克痰200」受惠於新口味上市拓展使用族群，以及6至7月呼吸道疾病需求增加，今年1至7月銷量較去年同期成長約30%。此外，在保健意識提升、通路拓展及產品線優化帶動下，保健食品同期銷量亦成長約20%。隨著秋冬旺季來臨及日韓進口新品陸續上市，下半年營運成長動能可望持續增溫。

此外，優良生醫於今年7月參展「2026亞洲生技大展」，盛大宣傳發泡錠研製技術，現場吸引上百家客戶洽詢發泡錠及新型態發泡口含錠，成功爭取龐大合作商機。預期下半年將持續有新合作案挹注營收，展現集團在保健產品研發與代工製造的卓越實力。

展望下半年，健喬表示將持續以創新藥品引進、核心產品深化及子公司成長三大動能，推動營運成長，隨著癌症、心血管代謝、婦女健康及消化疾病等產品線市場滲透率持續提升，結合優良生醫保健產品銷售成長、新品上市及代工合作商機發酵，將進一步推升營收規模，帶動整體營運加速成長，穩健朝2030年成為區域大型製藥集團的目標邁進。

營收 子宮肌瘤

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