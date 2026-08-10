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十銓營收／7月25.4億元、年增98.7% 轉型效益持續 第3季可望延續成長

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體模組廠十銓（4967）10日公布2026年7月營收為25.45億元，較去年同期成長98.75%；累計今年前七月營收達191.78億元，較去年同期成長71.29%，再度改寫歷年同期新高。公司持續推進企業級、工控與品牌業務布局，B2B 轉型效益逐步顯現，第3季營運可望延續上半年的成長軌跡。

十銓指出，全球記憶體產業面臨前所未見的結構性短缺情況，在各大雲端服務供應商積極擴建 AI 基礎建設帶動下，HBM（高頻寬記憶體）與伺服器記憶體需求攀升，同時新建產能因設備交期與量產爬坡時程限制供給擴張速度，預期2027年DRAM市場仍將維持供不應求格局，供需環境有利於具備供應鏈管理與產品組合配置能力的業者掌握市場機會。

十銓持續深化與全球原廠的長期策略合作關係，強化供應鏈調度能力，並將資源聚焦於工業電腦、SI（系統整合）及邊緣運算等高附加價值應用，且隨著B2B業務穩步拓展，公司持續優化產品組合與營運體質，提升面對市場波動的應變能力。

因應專業雲台相機、360度全景相機、運動相機及無人機等新世代拍攝裝置日益提升的高解析錄影需求，十銓近期宣布推出專為8K高畫質錄影打造的ACE 8K microSDXC記憶卡，其支援A2應用效能及V30影片速度規範，並相容主流手持攝影裝置，完善高速行動儲存產品布局，掌握專業影像與高畫質內容創作升級商機。

營收 布局 十銓

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