新聿科財報／AI 電源升級發酵 上半年營運登峰、EPS 4.55元

功率型電感業者新聿科（7912）10日公告2026年上半年毛利率為35%，營業利益1.24億元、年增75.87%，稅後純益1.01億元、年增149.41%，每股純益4.55元，改寫同期歷史新高。

新聿科表示，上半年營運成長主要受惠兩大需求動能，首先是AI伺服器與高效能運算（HPC）平台功耗持續提高，推動伺服器板端電源架構加速升級；其次，先進GPU與ASIC平台逐步放量，帶動CPU／GPU供電端對高電流、低損耗及快速瞬態響應電感的需求同步攀升。

為因應客戶需求增加，公司中國大陸中山廠上半年產能已較去年擴充一倍，擴產後產能利用率仍維持高檔，使公司具備承接高階AI伺服器電感訂單及擴大量產交付的能力。隨TLVR（Trans-Inductor Voltage Regulator）等高附加價值產品出貨比重提升，加上產能規模效益逐步顯現，帶動獲利成長幅度明顯高於營收成長幅度，反映公司營收結構與營運效率同步改善。

新聿科進一步說，TLVR架構已成為新一代伺服器電源設計的主流方案，單價可較傳統電感高出50%至200%，且單台AI伺服器的用量數倍於一般伺服器。新聿科核心產品包括組裝式高電流功率電感（Flat Pac與TLVR）、一體成型模壓功率電感，以及電源模組相關應用。其中TLVR系列專為AI伺服器與資料中心CPU／GPU供電設計，可因應高功率、大電流環境並提供快速負載瞬態響應，為公司切入AI電源架構升級的核心產品線。

新聿科說明，為因應市場需求，中山廠上半年產能已較先前增加一倍，擴產完成後產能利用率仍維持高檔，顯示需求承接狀況良好；下半年將依客戶實際需求進行下一階段擴充，此外，泰國廠已在加緊建設中，預定年底完成第一期廠區整體營建工程與驗收，2027年第1季規模化生產按公司既定時程執行。

除了既有營運動能外，Cisco交換器產品預計自第3季底陸續放量，並自第4季開始大量出貨；另針對AWS與Meta的加速卡、交換器與ASIC相關專案，力拚第4季先行小量出貨，並自明年上半年起進入放量階段。

法人看好，隨著AI伺服器功率密度提升與電源架構升級趨勢明確，新聿科可望持續深化TLVR、Flat Pac、一體成型模壓功率電感及電源模組產品布局，並推進VPD垂直供電及48V Brick等高附加價值應用，掌握AI基礎建設擴張所帶來的高階電源零組件市場紅利。