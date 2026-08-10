華碩營收／7月841億元、年增五成 創同期新高

PC品牌大廠華碩（2357）在經歷今年6月集團營收創下新高後，7月業績回檔，降至841.31億元，月減21.17%、但年增53.33%，仍創同期新高紀錄；累計華碩今年前七個月營收為5,502.33億元，年增40.88%。

在品牌營收方面，華碩7月業績為787.46億元，月減22.2%、年增55.2%；累計華碩前七個月營收為5,138.54億元，年增42.76%。

華碩將於12日舉行法說會，公布上半年財報。業界除了持續關注其AI伺服器出貨進展外。在PC業務方面，品牌商在今年上半年受惠提前拉貨潮後，下半年是否能維持出貨動能，為業界關注重點。

針對伺服器業務，華碩共同執行長胡書賓先前指出，目前對第2季與下半年訂單能見度掌握度相當高，尤其新興雲端服務商（Neo Cloud）客戶需求持續增加，加上全球大型雲端服務供應商（CSP）資本支出持續上修，AI基礎建設需求仍相當強勁。

此外，企業端AI推論需求快速升溫，以及政府主權AI建設需求浮現，也成為推升AI伺服器接單的重要動能。

胡書賓強調，隨著華碩第1季AI伺服器業務已實現翻倍成長，加上對訂單能見度持續提升，故此，上修伺服器業務全年展望，由先前預期今年營收增長50～100%的目標區間，目前已有信心達成全年100%的營收成長目標。

另，針對輝達（NVIDIA）下一代平台Vera Rubin伺服器進度。華碩重申，目前已取得NVIDIA新一代平台相關訂單，並有信心位居第一梯隊供應商。

在PC業務展望方面，華碩共同執行長許先越分析，今年整體PC市場仍受到記憶體與CPU等關鍵零組件價格大漲影響，各市調機構普遍預估全年PC市場出貨量將年減10~15%。不過由於ASP提升，整體PC市場營收仍有機會持平甚至小幅成長。

許先越強調，雖然整體PC市場預估呈現衰退，但華碩仍希望全年PC出貨量能維持與去年相當的水準，而在產品ASP提升帶動下，公司預期今年PC業務營收仍可望交出成長表現。