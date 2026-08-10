振宇五金財報／上半年獲利4,160萬元、年增9% EPS 1.78元

振宇五金（2947）10日董事會通過2026年第2季合併財務報告，上半年累計合併營收11億8,821萬元，年增7.14%；營業利益5,612萬元，年增9.38%；稅後純益4,160萬元，年增9.08%，基本每股盈餘（EPS）1.78元，營收及獲利均維持穩健成長。

營運表現延續至第3季，振宇五金7月合併營收達2億2,046萬元，年增10.89%，創今年單月營收新高；累計前七月合併營收達14億867萬元，年增7.71%。公司表示，7月受巴威、紅霞雙颱接連影響，帶動防颱、防水及居家修繕需求升溫，加上北部展店效益持續發酵，北部區域營收年增36.1%，成為推升整體營收的重要動能；此外，會員經濟穩健成長及數位通路持續擴張，亦為整體營運增添成長動能。

從商品銷售結構觀察，受到雙颱接連影響，民眾提前進行屋頂防漏、外牆修補及居家安全檢查，帶動防水修繕相關商品需求增加。7月以「油漆防水」類別成長幅度最為顯著，年增21.61%；「居家用品」及「土木工具」亦分別年增16.66%及12.26%。公司指出，近年極端氣候影響下，消費者逐漸由災後修復轉向預防性修繕，隨著颱風及豪雨頻繁，防颱、防水及居家維護需求持續增加，不僅帶動相關商品銷售，也為五金零售市場帶來穩定需求，成為公司營運成長的重要動能。

在通路布局方面，振宇五金持續推進百店計畫，8月1日高雄仁武店正式開幕後，全台門市總數提升至98家，高雄服務據點同步達10家，進一步完善南部生活圈布局；預計9月19日將開設新竹竹東店，全台門市將提升至99家。公司表示，近年展店策略聚焦北部及南部人口密集區域，透過社區型門市提高服務密度，並串聯既有門市與物流網絡，強化在地修繕服務效率。隨著百店布局進入最後倒數，門市規模持續擴大，未來將發揮採購、物流及營運端的規模效益，強化全台社區型五金通路競爭優勢。

數位經營方面，振宇五金持續深化會員經濟，截至7月底會員總數已達71.6萬人，年增13.06%，會員營收占比達53.1%；會員平均客單價較非會員高出20.6%，顯示會員規模持續擴大，並帶動消費黏著度及營收貢獻提升。此外，官方購物平台ALD SHOP及momo、蝦皮等數位通路持續成長，累計1至7月線上平台營收年增64.62%，延續成長趨勢，O2O線上線下整合布局效益逐步顯現。

在企業永續方面，振宇五金持續深化社區公益修繕行動，7月23日至24日攜手基督教芥菜種會前往南投鹿谷，協助一戶六口之家改善長年漏水及嚴重壁癌問題。此次由副總經理洪珮芳帶領27位志工，完成壁癌清除、防水修補及居家環境改善，協助提升居住安全與生活品質。公司表示，希望結合企業專業、門市修繕技術與志工力量，改善弱勢家庭居住環境，將修繕專業延伸至社會公益，持續實踐企業永續價值。

展望下半年，振宇五金表示，隨著百店布局即將完成，會員經濟、數位零售及新增門市效益將持續成為主要成長動能。面對極端氣候、高齡化及老屋修繕等長期趨勢，公司將持續強化居家修繕、防災及綠色標章商品布局，同時透過物流整合、商品差異化與數位經營提升營運效率，擴大全台社區型五金通路服務密度，為中長期營運成長奠定基礎。