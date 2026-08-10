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日月光投控7月營收創新高 先進封測需求強勁
封測大廠日月光投控今天公布7月自結合併營收新台幣737.84億元，月增12.2%、年增43.2%，改寫單月新猷，累計前7月營收4385.09億元，年成長25.13%，創同期新高。
日月光投控7月在封裝測試及材料自結營收475.24億元，月增9.3%、年增49.5%。
日月光投控在7月底法人說明會上指出，先進封測（LEAP）需求強勁，今年在廠房和設備各再增加10億美元資本支出。
日月光投控先前已再增加資本支出，因應LEAP先進封測需求，整體資本支出上調至85億美元，7月底法說會再增加20億美元，市場預期投控今年資本支出超過100億美元、接近105億美元。
日月光投控表示，今年在先進封測LEAP服務年營收預期將超過先前評估的35億美元，業務動能強勁，投控目標是在2027年將LEAP營收翻倍。
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