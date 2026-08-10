台灣虎航營收／7月17.7億元、年增27% 創同期新高

台灣虎航（6757）7月自結單月營收17.7億元，較2025年同期年增27%，創同期歷史新高，主因為適逢暑期旺季且較同期增加6.4個百分點，7月平均載客率寫下92%的好成績，營運表現成長突破高點，台灣虎航樂觀看待今年客運需求持續暢旺至年底。

2026年1至7月累計班次數較2025年同期增加12%，累計平均載客率達91%新高，累計營業收入為120.95億元，較去年同期成長23%，續創歷史佳績，持續展現強勁且穩健的成長動能。

為挹注航網擴張與長遠獲利表現，台灣虎航持續深化與國際大廠合作。7月於英國法恩堡航空展與普惠(Pratt & Whitney)旗下IAE公司簽署合作備忘錄，針對2028年起引進的第三代A321neo機隊進行發動機採購與維護合作。此舉不僅能有效控管機隊維修與營運成本，更導入綠色引擎技術，在擴展東南亞與東北亞航網的同時降低每座位成本，以低碳永續營運為航網帶來更充沛的獲利綜效。

除了強勁的營收動能，亦透過客艙升級提升品牌附加價值。全新自購的A320neo機隊亦導入空中巴士「Airspace」客艙設計，配備情境照明、酷黑雲霧紋理地板、Recaro人體工學座椅、雙孔USB充電座與平板支架，並增設PRM無障礙友善洗手間。全面升級的硬體設備，以兼具質感與舒適的搭乘體驗吸引更多旅客，持續帶動載客率與營收表現。