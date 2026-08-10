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企業購售合約注挹…寶晶能源7月營收1.23億元、年增30% 呈現「雙增」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
寶晶能源7月營收1.23億元、年增30% ，呈現「雙增」。圖／寶晶能源提供
寶晶能源7月營收1.23億元、年增30% ，呈現「雙增」。圖／寶晶能源提供

再生能源資產管理領導廠商寶晶能源（6987）今(10)日公布2026年7月單月合併營收1.23億元，月增21.0%，年增30%%，繳出月增及年增的「雙增」好成績。

隨光儲業務在去年5月加入，寶晶能源今年前七月合併營收8.07億元，年增23%，在整體再生能源相關類股中，表現相對出色。

寶晶能源表示，7月營收表現亮眼主要係因為天公作美及綠電轉供效率提升兩大因素，今年7月陰雨天數明顯較今年6月及去年同期減少。115年7月預估計費度數為1825.2萬度，其中CPPA(企業購售電合約)轉供度數1498.7萬度、台電146.7萬度、光儲電能179.8萬度，CPPA轉供度數整體占比近82%。

據了解，扣除掉光儲及AFC等業務之後，寶晶能源今年前7月售電收入約占營收74%左右，由於售電收入毛利率高於整體平均毛利率，持續拉升CPPA轉供度數，將有利於寶晶能源獲利提升。值得一提的是，CPPA前五大客戶就貢獻售電收入近78%，其中有三家客戶更與寶晶能源簽有20年的長約，將有利寶晶能源奠定長期的營運基石。

寶晶能源表示，公司在發展初期便決定百分之百持有電廠，如今，售電收入已經成為公司堅固的護城河，讓寶晶能源得以在不確性頗高的產業生態環境中，靠著穩定且持續增加的現金流，繼續穩紮穩打地追求成長。事實上、近期全台光電案場的開發普遍都有延遲的現象。毫無疑問，此時，現金流要能達到安全水位，方能協助企業因應各種產業的變化，向新增併網等業務目標一步一步地邁進。因為如此，公司對於未來2~3年新增80MW（百萬瓦）的併網目標，深具信心。

營收 能源 再生能源

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