國巨營收／7月161億元 月增5.0%、年增51.5%再創單月新高

被動元件大廠國巨*（2327）10日公布今年7月營收為161.31億元、月增達5.0%、年增51.5%，再創下單月營收歷史新高（以美元計，單月營收月增3.3%、年增39.0%）。國巨表示，7月營收持續成長，主要還是受惠AI相關應用需求持續強勁，標準品及特殊品也呈現穩定成長，各個產品應用也溫和成長。

國巨累計前七月營收987.53億元、年增32.5% （以美元計，年增31.7%）。展望未來，隨著AI應用需求持續成長，電子元件產業正迎來結構性轉變。國巨指出，儘管地緣政治情勢仍存在不確定性，但客戶庫存水位目前仍維持健康，將審慎因應經濟環境變化，並彈性調整以降低關稅政策及匯率波動帶來的影響，會持續密切關注相關發展。