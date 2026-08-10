葡萄王營收／7月7.16億元、年減5% 前七月年減3% 下半年營運逐步發酵

葡萄王（1707）10日公告7月合併營收7.16億元，年減5.08%，累計今年前七月合併營收54.08億元，年減3.01%。公司表示，葡萄王表示，隨著馬來西亞市場正式開展、代工業務出貨將集中於下半年，以及上海葡萄王營運效益逐步顯現，預期將有助挹注下半年營運動能，公司對全年營運仍維持審慎樂觀。

葡萄王指出，集團主力成長引擎OEM／ODM業務上半年營收表現穩健，累計1-7月營收年增8.2%。雖7月因客戶調整出貨時程，單月營收較去年同期減31.99%，但預期出貨將集中於下半年，全年仍維持雙位數成長目標。

海外布局方面，公司成功將自有益生菌原料導入印度市場，並持續拓展日本、美國等海外商機，同步推進歐盟、韓國及東南亞等地原料註冊，深化全球市場版圖。

自有品牌7月營收年減6.63%，主要受通路檔期及銷售節奏影響；惟夏季飲料旺季帶動「康貝特系列」及「PowerBOMB爆能系列」維持穩健表現，保健食品則受惠「樟芝王系列」及新品「莓好關係蔓越莓益生菌」於線上通路銷售表現良好，整體品牌業務仍維持穩健。

上海葡萄王7月營收年增25.37%，累計1-7月營收較去年同期成長16.14%。團隊表示，7月已成功通過中國大陸大型新零售連鎖超市審核，預計8月可望接獲定制通路自有品牌（PB：Private Brand）功能性氣泡飲品訂單，進一步拓展代工業務版圖。在經銷暨品牌業務部分，目前規劃以低門檻、輕資產模式，在辦公樓、產業園區、工廠及工地等場域導入AI智能售貨機，提升自有品牌產品的場景化與精準銷售效益，持續擴大品牌觸及與營運成長空間。

直銷事業UVACO葡眾，隨著台灣直銷市場成熟、消費趨勢轉變，7月營收年減5.9%，累計1-7月年減6.63%。不過在核心領導團隊及藍鑽會員陸續投入馬來西亞市場，截至7月底，累計已舉辦42場培訓會議，吸引超過3,000人次參與，成功招募近千位新會員完成入會登記。緊接著吉隆坡營運中心即將在8月17日正式開幕，馬來西亞市場動能可望持續擴大，為下一階段的拓展注入新動能。