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五福財報／上半年EPS 5.12元創同期次高 7月營收9.37億元創新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

五福旅遊（2745）10日公告上半年財報，第2季合併營收達25.08億元，較去年同期成長13.38%；單季稅後純益5,682.7萬元，年增68.90%，每股純益（EPS）1.68元，單季營收與獲利同步成長。累計2026年上半年合併營收達50.49億元，年增14.73%，創上櫃以來同期新高；稅後純益1.73億元，受美伊戰事及油價大幅波動影響，較去年同期小幅減少559.7萬元、年減3.13%，每股純益5.12元，仍創同期次高。

此外，同步公告7月營收達9.37億元，年增24.92%，改寫單月歷史新高；累計前7個月合併營收達59.87億元，較去年同期成長16.22%，營運維持穩健成長態勢。

五福旅遊指出，上半年面對國際航空票價成本、燃油附加稅大幅提升，公司持續透過供應鏈整合、產品組合優化及採購規模優勢，維持產品價格競爭力與毛利表現。策略性推動的「抗漲專區」產品線，搭配連假旅遊商機及北、中、南旅展集客效益，帶動參團人次成長，亦有助於降低外部成本波動對營運的影響，支撐上半年整體獲利表現。

展望後市，目前正值暑假出遊旺季，緊接著雙十連假、秋季賞楓、聖誕跨年，以及2027年寒假與農曆春節等旅遊旺季陸續接棒，市場需求持續升溫，相關旅遊產品訂單能見度亦持續提升，可望挹注下半年及明年初營運動能。

五福旅遊表示，除持續擴充旅遊產品與通路布局外，更將客戶體驗與服務升級列為重要營運策略。預計自2027年1月1日起出發之團體行程，全線實施「提供不降速吃到飽SIM卡」服務，讓旅客於旅途中享有更便利且穩定的行動上網體驗，進一步提升產品附加價值與整體旅遊服務體驗，強化品牌競爭力與顧客黏著度。

此外，為提升服務品質並深化企業永續發展，五福旅遊自2026年9月1日起針對團體行程推出全新「旅客自由配、領隊安心睡」 政策。針對單人報名或分房落單之旅客，若無法順利配房，將由五福吸收單人房價差，旅客無須額外負擔單人房差；同時，為保障領隊工作權益與充分休息，領隊將全程安排單人房、不須與旅客配房（詳情請見五福官網）。

五福旅遊表示，透過旅客住宿保障與領隊休息制度雙軌並進，持續打造「單人友善」的旅遊服務，同時改善領隊工作條件，使領隊能以更佳狀態投入行程服務，進一步提升旅客滿意度與整體服務品質，兼顧旅客需求、員工權益與企業永續發展，創造三方共好的旅遊服務新標竿。

營收 財報 EPS

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