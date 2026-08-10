國巨7月營收再創新高 AI成長帶動結構轉變

被動元件大廠國巨下午公布7月自結合併營收新台幣161.31億元，再超越6月的153.59億元，月增5%，較2025年同期增加51.5%，續創單月新高。國巨累計前7月自結營收987.53億元，年成長32.5%。

國巨指出，7月主要受惠人工智慧AI相關應用需求持續強勁，標準品及特殊品穩定成長，各產品應用也溫和成長。

展望未來，國巨表示AI應用需求持續成長，電子元件產業正迎來結構性轉變，持續密切關注相關發展。

國巨指出，儘管地緣政治情勢仍存在不確定性，但客戶庫存水位目前仍維持健康，審慎因應經濟環境變化，並彈性調整以降低關稅政策及匯率波動帶來的影響。

國巨預期下半年產業市況和需求非常強勁，接單出貨比（B/B ratio）持續攀升，客戶對與國巨簽訂長約興趣提高，甚至願意支付溢價確保供應。

因應第3季強勁市況，國巨標準品和特殊品的產能利用率，從第2季平均8成多提高到90%以上，建立更充足且健康的庫存，預期第3季營收可溫和季增，毛利率和營業利益率可小幅成長。