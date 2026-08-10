光寶科營收／7月190億元 月增1.87%、年增37.6%

光寶科（2301）7月合併營收190億元，月增1.87%，年增37.6%，主受惠AI與雲端高階伺服器電源、高效備援電池系統(BBU)及光電半導體需求強勁，推升營收年月雙增；累計今年前7月營收1,151億元，年增27%。

雲端及物聯網部門7月營收占比達59%；其中，AI、雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增近八成。

光電部門營收占整體15%；其中，高階光耦合器於工控、新能源與AI伺服器電能管理系統需求成長；不可見光受感測應用帶動；及高階可見光受惠於高集成、微型化指示燈應用於 AI 伺服器與交換器之需求穩定成長，共同推升光電部門年成長逾二成。

資訊及消費性電子部門營收占整體26%；受惠產品組合優化與應用市場多元化，低軌衛星與高階電源需求穩定成長。