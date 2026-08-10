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保瑞營收／7月19億元、年增5.77%創同期新高 在手訂單支撐第3季成長

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）10日公告7月合併營收為19億元，年增5.77%，改寫歷年同期新高；累計今年前七月合併營收117.94億元，較去年同期微減0.09%，營運維持成長軌道。

保瑞表示，受竹南廠與加拿大廠主要客戶拉貨排程影響，7月原為傳統夏季相對淡月；此外，馬里蘭州無菌針劑廠配合美國FDA就舊產線被動式限制進入屏障系統（Passive RABS）所提改善項目執行相關品質專案，期間採小規模降載生產，使部分訂單遞延至8月初生產。儘管受到季節性因素與部分訂單遞延影響，7月營收仍改寫歷年同期新高，顯示整體營運動能維持穩健。

保瑞指出，上述因素主要反映生產及出貨時程調整，並未改變終端客戶需求與整體訂單趨勢。隨未來12個月在手訂單持續處於歷史高檔，加上7月完成交割並納入集團的Rockville大分子生物製劑CDMO廠區，量產動能與在手訂單均優於去年同期，公司對第3季營運維持正向看法。Rockville廠加入後，進一步補強保瑞從小分子、無菌製劑至大分子生物製劑的美國布局與CDMO服務能力。

全球銷售業務方面，Upsher-Smith的罕病專科用藥業績持續攀升；胃食道逆流學名藥DLS在市場價格逐步回穩後，亦受惠政府端通路拉貨放量，帶動整體產品組合持續改善。消費者保健事業方面，5月起納入合併報表的Weider Global Nutrition（威德）營運表現穩健，隨9、10月美國零售傳統旺季逐步到來，後續銷售動能可望進一步升溫。保瑞近年亦持續透過專科用藥深化Upsher-Smith產品組合，降低對一般學名藥價格競爭的依賴。

展望下半年，保瑞持續擴大美國在地CDMO製造布局。在全球藥廠日益重視供應鏈安全、在地製造與多區域備援的趨勢下，集團將透過北美與台灣製造網絡，以及橫跨小分子、無菌製劑與大分子生物製劑的多元產能，承接更高附加價值的開發與商業化製造需求。隨CDMO在手訂單、Upsher-Smith專科用藥、Rockville生物製劑產能及Weider消費者保健事業同步挹注，保瑞預期2026年下半年營收來源將更加多元，營運韌性亦可望持續提升，進一步強化全球化一站式製藥服務平台的競爭優勢。

營收 保瑞 拉貨

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