台驊控股營收／7月28.1億元、年增62.85% 續創今年單月新高

台驊控股（2636）7月合併營收28.13億元，較上月成長8.75%、較去年同期大幅成長62.85%，再創今年單月新高。

累計2026年1至7月合併營收142.35億元，較去年同期成長9.74%。海運、空運及內貿物流等主要業務均較去年同期成長，推升7月整體營運表現。

7月海運營收18.20億元，月增11.89%、年增88.96%，為本月主要成長來源；空運營收6.64億元，年增38.51%；內貿物流營收2.33億元，年增25.09%。其中，海運年增近九成、空運年增近四成；累計前7月，海運及空運營收分別較去年同期成長10.41%及23.09%，顯示單月營收創高之際，核心業務累計表現亦維持成長。

從海運市場觀察，7月主要貨櫃航線運價整體維持高檔震盪，美國及歐洲等主要市場受旺季需求、航商運力配置、國際貿易政策及地緣政治等因素交互影響，不同航線供需與運價表現有所差異。在此市場環境下，台驊7月海運營收年增近九成、月增11.89%。集團持續深化各航線市場布局與新客戶開發，結合航商資源及跨區域服務能力，擴大海運業務規模。

亞洲市場方面，隨全球製造布局與供應鏈持續調整，台驊深化大中華、東南亞及東北亞市場，強化日本、韓國及東南亞等地的在地服務與區域協同，並串聯亞洲與北美市場，拓展跨區域物流業務。

空運方面，7月市場需求維持穩健，高科技、電子供應鏈及時效性貨物持續帶動相關物流需求。台驊7月空運營收年增38.51%，累計前7月亦成長23.09%，延續今年以來的成長表現。集團並透過海運、空運、中歐鐵路、陸運、倉儲及內貿物流等多元物流服務，依據不同區域及客戶需求靈活調整服務組合，提升跨區域服務能力並拓展不同市場的業務機會。

展望後市，全球物流市場仍處傳統旺季區間，海運市場後續須觀察旺季需求、航商運力配置、國際貿易政策及地緣政治變化；空運市場則持續關注高科技、AI及半導體相關供應鏈需求。台驊將深化亞洲及北美市場布局，依據市場變化靈活調整產品與資源配置，並透過航線開發、客戶拓展及區域協同，擴大業務基礎，把握全球供應鏈調整所帶來的成長機會。