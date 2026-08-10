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旭然營收／7月達8,504萬元、年增67％ 攻歷史新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

過濾設備大廠旭然（4556）10日公布7月合併營收達8,504萬元，月增39％、年增67％，改寫歷年單月新高；累計前七月合併營收達4.28億元，年增16.57％，亦改寫歷年同期新高。

旭然表示，7月營收刷新單月歷史新高，主要受惠半導體客戶歐洲新廠擴建計畫，帶動工業液體過濾設備訂單集中出貨認列，加上台灣地區半導體、記憶體等相關客戶新廠建置、產線擴充需求保持熱絡，挹注旗下自有品牌過濾設備與耗材出貨動能。

旭然指出，全球半導體、記憶體、AI高階載板及資料中心供應鏈持續推進多區域新廠建置與產能擴充計畫，除新廠建置所帶動工業液體過濾設備需求外，旭然看好既有客戶產能利用率與產出規模提高，同步增加廠務用水、超純水使用量，有助於推升濾芯、濾袋等過濾耗材的使用頻率與更換量體，相較於大型過濾設備多於建廠及擴產階段出貨，耗材需求可隨客戶產線進入試產、量產及稼動率提升後持續發生，有助於旭然擴大設備與耗材間的業務綜效，並強化營運成長的延續性。

旭然亦持續推進高階過濾產品開發與客戶驗證，瞄準半導體製程用全氟材料相關產品、CMP製程過濾應用及高潔淨度液體過濾需求。隨著先進製程、記憶體及先進封裝技術持續升級，製程化學品、研磨液及高潔淨液體對過濾精度、耐化性、穩定性等特性要求同步提高，相關產品驗證進度持續推進，有助於逐步打開旭然切入技術門檻更高的「製程端」過濾應用市場，強化高階製程領域之業務布局與成長動能。

不僅如此，看好AI伺服器及資料中心建置需求快速成長，帶動冷卻液過濾、水處理、循環用水及設備保護等相關需求，有機會創造旗下工業液體過濾產品開拓新的應用場景，旭然將持續結合既有液體過濾技術、材料開發能力及高科技客戶服務經驗，深化AI液冷、半導體製程及廠務端多元應用布局，以期創造未來營運良好成長表現。

營收 旭然 歷史

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