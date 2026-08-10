聽新聞
0:00 / 0:00

力積電營收／7月66.69億元、續創近四年新高 年增逾七成

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
晶圓代工廠力積電（6770）10日公布7月合併營收66.69億元，月增3%、年增70.5%。 聯合報系資料照
晶圓代工廠力積電（6770）10日公布7月合併營收66.69億元，月增3%、年增70.5%。 聯合報系資料照

晶圓代工力積電（6770）10日公布7月合併營收66.69億元，月增3%、年增70.5%，連續兩個月走高，並在6月創下47個月高點後再度改寫近四年新高，顯示記憶體及邏輯代工漲價效益持續反映。

累計今年前七月，力積電合併營收約375.32億元，較去年同期263.05億元成長42.7%，營收增幅持續擴大。相較上半年營收308.63億元、年增37.8%，前七月累計年增率再向上提升。

力積電先前指出，公司自3月起調高DRAM代工價格，4月起也調漲NAND Flash代工報價，加上12吋邏輯代工價格調整，帶動第2季營收明顯回升；隨漲價效益持續發酵，也成為近期營收連續走高的重要支撐。

展望後市，力積電將資源集中於AI伺服器電源管理晶片（PMIC）及3D AI晶圓代工（3D AI Foundry）業務，布局晶圓堆疊（WoW）、矽電容（IPD）、矽中介層（Interposer）及高頻寬記憶體晶圓製造代工（PWF），並逐步降低低毛利產品比重，希望透過記憶體景氣回升、產品組合優化及新業務放量，延續營運成長動能。

力積電 營收 晶圓代工

延伸閱讀

廣穎電通7月營收首破10億元大關 年增228% 創今年單月新高

成熟製程報價明年漲更兇 世界、聯電、力積電齊喊AI需求強

崇越營收／7月逾81億元創新高 先進製程促光阻與矽晶圓爆發性成長

台積電7月營收再創新高 達4675.8億元 月增5.6%

相關新聞

竑騰、萬潤上半年好賺 每股純益各達13.85元、11.9元

設備廠萬潤（6187）、竑騰昨（10）日公布第2季財報，萬潤單季獲利季增逾1.5倍，每股純益8.53元，一季賺贏過去兩季總和，改寫單季新猷，上半年大賺逾一個股本，每股純益11.9元。竑騰單季每股純益6.85元，為同期最佳，上半年每股純益13.85元。

中鋼第2季轉虧為盈連外資也心動 單日買超6.4萬張、連四買

中鋼（2002）第2季稅後純益20.75億元，結束連四季虧損，每股純益(EPS)0.13元，外資10日買超台股517.14億元，外資買超前十名個股中，買超中鋼達64,052張，高居外資買超第一名，已連四買，基本面轉盈，統計外資7月以來買超中鋼居多，合計買超24萬5,945張。

鈊象7月每股稅前盈餘5.23元

遊戲股王鈊象昨（10）日公告7月稅前盈餘14.73億元，每股稅前盈餘5.23元，創單月歷史新高。

根基攜日商 攻預鑄材料

上半年每股純益高達8.89元的根基營造（2546）昨（10）日與日本預鑄巨擘東方白石株式會社正式簽訂合資協議，雙方強強聯手、共同成立「冠和精密預鑄材料」，計畫將在彰化分三期建廠、共六條產線，目標2030年年產量衝4.5萬立方米。

竹陞上半年 EPS 13.31元 同期新高

半導體智慧化系統整合廠竹陞科技（6739）董事會昨（10）日通過今年第2季財報，累計上半年合併營收6.44億元，年增96.6%；毛利率67.51%，年增3.87個百分點；稅後純益3.11億元，年增133.7%；每股純益（EPS）13.31元，賺逾一個股本，且四項數字均創同期新高。

新普第2季 EPS 9.06元

電池模組龍頭新普（6121）昨（10）日公布今年上半年財報，IT本業穩健成長加上子公司AES-KY貢獻持續擴大下，帶動新普第2季毛利率、營益率雙雙成長，單季稅後純益來到16.75億元，季增32.5%、年增60.3%，每股純益為9.06元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。