力積電營收／7月66.69億元、續創近四年新高 年增逾七成

晶圓代工廠力積電（6770）10日公布7月合併營收66.69億元，月增3%、年增70.5%，連續兩個月走高，並在6月創下47個月高點後再度改寫近四年新高，顯示記憶體及邏輯代工漲價效益持續反映。

累計今年前七月，力積電合併營收約375.32億元，較去年同期263.05億元成長42.7%，營收增幅持續擴大。相較上半年營收308.63億元、年增37.8%，前七月累計年增率再向上提升。

力積電先前指出，公司自3月起調高DRAM代工價格，4月起也調漲NAND Flash代工報價，加上12吋邏輯代工價格調整，帶動第2季營收明顯回升；隨漲價效益持續發酵，也成為近期營收連續走高的重要支撐。

展望後市，力積電將資源集中於AI伺服器電源管理晶片（PMIC）及3D AI晶圓代工（3D AI Foundry）業務，布局晶圓堆疊（WoW）、矽電容（IPD）、矽中介層（Interposer）及高頻寬記憶體晶圓製造代工（PWF），並逐步降低低毛利產品比重，希望透過記憶體景氣回升、產品組合優化及新業務放量，延續營運成長動能。