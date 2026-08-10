聽新聞
0:00 / 0:00
力積電營收／7月66.69億元、續創近四年新高 年增逾七成
晶圓代工廠力積電（6770）10日公布7月合併營收66.69億元，月增3%、年增70.5%，連續兩個月走高，並在6月創下47個月高點後再度改寫近四年新高，顯示記憶體及邏輯代工漲價效益持續反映。
累計今年前七月，力積電合併營收約375.32億元，較去年同期263.05億元成長42.7%，營收增幅持續擴大。相較上半年營收308.63億元、年增37.8%，前七月累計年增率再向上提升。
力積電先前指出，公司自3月起調高DRAM代工價格，4月起也調漲NAND Flash代工報價，加上12吋邏輯代工價格調整，帶動第2季營收明顯回升；隨漲價效益持續發酵，也成為近期營收連續走高的重要支撐。
展望後市，力積電將資源集中於AI伺服器電源管理晶片（PMIC）及3D AI晶圓代工（3D AI Foundry）業務，布局晶圓堆疊（WoW）、矽電容（IPD）、矽中介層（Interposer）及高頻寬記憶體晶圓製造代工（PWF），並逐步降低低毛利產品比重，希望透過記憶體景氣回升、產品組合優化及新業務放量，延續營運成長動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。