和碩營收／7月860億元、年增11.5% AI伺服器成長維持強勁動能

和碩（4938）10日公布今年7月營收為860.15億元，月減5.78%、年增11.56%，營收呈現月減，主要受到三大產品線下滑影響，不過，AI伺服器業務維持強勁增長動能，今年7月表現相比去年同期呈現倍數增長力道。

累計和碩今年前七個月營收為6,045.68億元，年減1.99%。

從產品線來看，和碩7月NB出貨40萬台，低於上個月的65萬台。

和碩將於12日舉行法說會，公布上半年財報，法人關注，iPhone業務下半年展望，及AI伺服器出貨進度。

隨著蘋果新款iPhone於9月上市，法人預估，在新品加持下，和碩第3季營收將優於第2季。

在AI伺服器方面，和碩共同執行長鄧國彥先前指出，今年可視為AI推理應用元年，隨著代理式AI（Agentic AI）及實體AI（Physical AI）陸續落地，市場需求正要開始大量釋放，和碩預期今年伺服器業務將十倍增長。