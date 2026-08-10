十銓前七月營收191.78億元 創歷年同期新高

記憶體品牌暨模組大廠十銓科技（4967）公布 2026 年 7 月合併營收為新台幣 25.45 億元，較去年同期成長 98.75%；累計今年1至 7 月合併營收達 191.78 億元，較去年同期成長71.3%，再度改寫歷年同期新高。公司持續推進企業級、工控與品牌業務布局，B2B 轉型效益逐步顯現，第三季營運可望延續上半年的成長軌跡。

全球記憶體產業面臨前所未見的結構性短缺情況，在各大雲端服務供應商積極擴建 AI 基礎建設帶動下，HBM 與伺服器記憶體需求攀升，同時新建產能因設備交期與量產爬坡時程限制供給擴張速度，預期 2027 年 DRAM 市場仍將維持供不應求格局，供需環境有利於具備供應鏈管理與產品組合配置能力的業者掌握市場機會。

十銓持續深化與全球原廠的長期策略合作關係，強化供應鏈調度能力，並將資源聚焦於工業電腦、SI（系統整合）及邊緣運算等高附加價值應用。隨著 B2B 業務穩步拓展，公司持續優化產品組合與營運體質，提升面對市場波動的應變能力。

因應專業雲台相機、360 度全景相機、運動相機及無人機等新世代拍攝裝置日益提升的高解析錄影需求，十銓近期宣布推出專為 8K 高畫質錄影打造的 ACE 8K microSDXC 記憶卡，其支援 A2 應用效能及 V30 影片速度規範，並相容主流手持攝影裝置，進一步完善高速行動儲存產品布局，掌握專業影像與高畫質內容創作升級商機。

十銓持續由消費性市場向企業級與工業應用延伸，深化全球通路布局，並積極推進嵌入式應用、邊緣運算及國防安全等利基領域的產品開發、客戶驗證與市場拓展。公司將結合工控、SI 及全球品牌通路布局，逐步擴大 B2B 業務基礎，提升營運結構的穩定性。