家登前七月營收突破50億元 創歷年同期新高

國內知名關鍵性貴重材料保護、傳送及儲存解決方案整合服務商家登精密(3680)於今(10)日公布2026年7月合併營收約8.71億元，累計2026年前七月營收已達50.5億元，年增29%，創歷年同斯新高。

家登表示，受惠於全球大幅度擴增高階極紫外光（EUV）產能，帶動極紫外光光罩盒（EUV POD）需求，家登今年前七月營收屢創佳績，尤其來自海外市場眾多大客戶的擴大採購，強勢挹注營收成長。先進封裝相關載具也獲得許多新進廠商認證及採購，成為營收成長新動能，為家登未來持續成長奠定紮實基礎，也讓家登在這波AI基建狂潮盛事中，成為不可或缺的重要關鍵供應商。

家登表示，隨著先進封裝應用載具的技術快速擴展，EUV POD、晶圓及先進封裝相關載具出貨，不斷地為集團獲利能力提供有效支撐。隨著海外市場營收貢獻增加，家登已加快全球擴廠及人才布局，隨營收規模擴大與產品組合改善，有利維持良好的獲利表現，長期發展穩健可期。

家登為配合2026 SEMICON Taiwan下月登場，今年公司聚焦AI、先進製程、先進封裝、矽光子及智慧製造等關鍵技術領域，將攜手多家策略合作夥伴共同展出，以完整解決方案呼應本屆展會「Transform Tomorrow 共構未來」主題，展示光罩載具、晶圓載具及先進封裝載具等核心產品，呈現從晶圓製造到先進封裝的關鍵技術布局，並呈現台灣半導體供應鏈從材料、設備到關鍵零組件等串聯產業上下游資源整合實力，打造更具競爭力與韌性的半導體生態系。