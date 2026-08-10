晶華財報／本業、業外雙引擎發威 稅後純益年增逾五成、EPS 8.62元

晶華（2707）10日召開董事會，通過2026年度上半年財務報表，集團總營收36.11億元，較去年同期增加5.11%，稅後純益10.99億元，年增53.9%，每股盈餘（EPS）8.62元，較去年同期5.60元增加3.02元，年增53.93%。

晶華表示，上半年獲利成長主要受惠於出售子公司Regent Hospitality Worldwide, Inc. 13%股權予IHG，認列稅後處分利益2.62億元，若排除該筆一次性處分利益，稅後淨利仍達8.47億元，較去年同期成長19.29%。集團旗下品牌整體表現穩健，其中台北晶華客房及餐飲獲利同步提升，麗晶精品營收及獲利亦呈現雙位數成長。

受惠暑期家庭聚餐、國旅出遊及麗晶精品夏季購物檔期帶動消費需求，集團7月營收達5.25億元，較去年同期增加0.32億元、年增6.40%。累計前七月營收達41.35億元，較去年同期39.28億元增加2.07億元、年增5.27%，再創同期歷史新高。

展望後市，下半年度仍有許多可以有效增長營運動能的商機，除了中秋與教師節連假、國慶雙十假期，光復節與行憲紀念日連假也可望帶動國旅住房業績。而年底的聖誕節與企業尾牙聚餐需求、更將為飯店的餐飲業績注入向上推升的動能。麗晶精品9月份也將展開年度業績高峰黃金周檔期，預計消費人次與金額都會上揚。

隨著中秋送禮商機提前升溫，台北晶華酒店已提前三個月啟動企業採購專案，自端午節檔期即陸續拜訪企業客戶，透過客製化報價、專人服務以及彈性商品組合積極爭取福委會與企業大單，同時以更多元的價格帶拓展中小型企業與社區型團購市場，目前接單進度符合預期。9月份開始則會進入個人自用與送禮的銷售高峰，在推出全新禮盒包裝設計以及零售通路再次擴展的前提之下，預估業績可較去年成長11%。

暑假進入後半場，國旅與餐飲消費熱度仍可望延續，集團旗下各酒店持續以特色遊程與城市活動搶攻親子及度假客群。台北晶華酒店配合「大稻埕夏日節」推出可直擊璀璨煙火秀的景觀住房專案，台南晶英酒店則規劃搭船深入七股潟湖的「夏日漫遊－龍海號生態之旅」，以及夜間探索遊程「蟹逅蟬鳴－台江夏夜嘉年華」，透過在地自然生態與文化體驗豐富住宿內容。搭配八月份台灣美食展的餐飲與住宿券銷售，持續帶動旗下各品牌住房、餐飲及旅遊商品的消費需求，為集團下半年的業績增長做出實質的貢獻。