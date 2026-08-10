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汎銓財報／第2季轉盈賺1,860萬元 矽光子設備洽談3至4家合作夥伴

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

半導體檢測分析廠汎銓（6830）10日公布第2季財報，單季稅後純益1,860.2萬元，較首季及去年同期雙雙由虧轉盈，每股稅後純益0.36元，營運重返獲利軌道。儘管受到首季虧損拖累，上半年仍淨損1,325.1萬元，但虧損幅度已較去年同期明顯收斂。

汎銓第2季營收6.35億元，季增9.8%、年增16.6%，改寫歷年單季新高；毛利率25%，季增3.4個百分點、年減0.7個百分點；營益率2.5%，較首季由負轉正，年減5.4個百分點。單季稅後純益1,860.2萬元，較首季淨損3,185.3萬元、去年同期淨損1,468萬元均轉為獲利，EPS為0.36元。

累計上半年，汎銓營收12.14億元、年增20.2%，創歷年同期新高；毛利率23.4%，年增3.5個百分點；營益率0.6%，較去年同期由負轉正。上半年稅後淨損1,325.1萬元，每股虧損0.25元，相較去年同期每股虧損1.23元，虧損幅度大幅縮小。

汎銓表示，第2季營運轉盈，主要受惠材料分析（MA）及AI晶片分析委案需求持續暢旺，加上海外據點營收貢獻逐步放大，推升整體營運規模。隨著海外新據點產能陸續開出並轉化為實際營收，毛利率也由首季21.6%提高至25%，營運逐步進入規模擴張與獲利改善的正向循環。

展望後市，隨著AI、高速運算及先進製程持續發展，客戶製程節點向埃米世代推進，材料分析、失效分析及光學檢測需求可望同步增加。汎銓也積極切入矽光子檢測與設備市場，採取分析服務、設備銷售、量產設備合作開發及專利授權四大模式並進，除了承接光對光（Optical-to-Optical）光損分析服務，也持續推動自主研發光損偵測設備商品化，協助客戶定位矽光子元件及共同封裝光學（CPO）架構中的光損、漏光、耦合偏移與封裝異常問題。

汎銓目前正與3至4家潛在合作對象，就量產設備共同開發或專利授權進行洽談，相關合作仍須視技術驗證及商務協議進度而定。若後續設備銷售、合作開發與授權模式陸續落地，矽光子業務將由檢測服務進一步延伸至設備收入、技術輸出及授權收益，擴大收入來源與整體營運附加價值。

營收 財報 矽光子

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