寶雅營收／7月24.7億元、年增近二成 創單月歷史新高

寶雅（5904）10日公告7月營收24.71億元，較去年同期成長19.2%，創下單月歷史新高，超越2025年1月表現；累計前七月營收164.99億元，較去年同期成長14.5%。截至7月底，全台門市數達485家，今年以來淨增加15家門市。

寶雅表示，7月營收表現亮眼受惠於公司持續依既定營運策略推進展店，並透過商品組合調整、新品導入及會員經營等方式，持續優化門市營運與消費體驗。

在商品策略方面，寶雅持續關注市場趨勢及消費需求變化，除了強化核心品類及差異化商品布局，也持續發展自有品牌。

自有品牌的布局主要是希望透過對消費需求的掌握，提供兼具品質、實用性及價格競爭力的商品選擇，進一步豐富整體商品組合。

展店方面，截至7月底全台共有485家門市，將持續依據各區域市場、商圈條件及消費需求進行綜合評估，按照既定規畫穩健推進展店及店型布局。

在會員經營方面，除了持續優化會員服務及數位體驗，也逐步拓展點數的使用場景。寶雅持續與不同產業夥伴進行異業點數合作，希望透過不同消費場景的串聯，增加會員使用點數的便利性及選擇。