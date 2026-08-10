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佳世達法說會／看好下半年營運 伺服器訂單第4季出貨

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）10日舉行法說會，展望下半年，AI需求持續暢旺，佳世達聚焦AI伺服器與1.6T高速交換器，拓展AI基礎設施市場，並重申AI伺服器訂單將於第4季開始出貨，董事長陳其宏表示，資通訊產業通常是下半年會比上半年好，今年情況也是這樣發展，第3季有機會比第2季好，也希望第4季在新產品，特別是AI新產品，讓明年在新的賽道上可以看到營收跟獲利。

陳其宏指出，AI發展動能強勁，正快速融入產業、工作與日常生活，逐步成為不可或缺的關鍵能力，長期趨勢不會改變。佳世達已將AI納入核心成長策略，持續深化四大AI布局，發揮技術整合與場域應用優勢，掌握市場機會，推動穩健成長。

佳世達總經理柯淑芬表示，佳世達目標不只是賣產品，而是提供完整的 AI 垂直整合服務。持續聚焦「AI視覺與顯示」、「AI基礎設施」、「AI解決方案與智慧製造」，以及「AI醫療與健康照護」四大布局，強化跨事業協作，發揮集團綜效。下半年將聚焦 AI 伺服器、散熱、高速網路及系統整合能力，加快重點產品開發與市場導入，並拓展商用無人機場域應用，提升營運效率及獲利能力。

在AI布局方面，「AI視覺與顯示」：聚焦高階、強固及醫療顯示，拓展運動投影與先進視覺應用。智慧魚群探測器已量產出貨，未來將結合 AI 提升高經濟價值魚種辨識能力，協助漁業智慧升級。360 吋 Direct View LED 顯示器完成首座示範場域，展示大尺寸顯示技術。智慧車載頭燈投影平台亦建置完成，延伸智慧交通應用。

「AI基礎設施」：聚焦AI伺服器、液冷散熱、高速交換器及AI資料中心相關產品，並加快客戶驗證與市場導入。1.6T 高速交換器已進入客戶驗證階段，預計下半年逐步出貨。

「AI解決方案與智慧製造」：拓展企業AI解決方案、智慧製造及機器人應用，企業級多AI代理人平台、自主移動機器人(AMR)及智慧零售方案加速落地，其中自主移動機器人已導入美國、台灣及海外市場，智慧零售方案進入歐美無人商店。

「AI醫療與健康照護」：發展AI智慧超音波、IQMR AI智慧復健系統及寵物癌症液態切片等產品與服務，結合醫療專業與AI技術，建構智慧醫療生態系。

佳世達 伺服器 法說會

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