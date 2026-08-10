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寶雅營收／7月24.7億元、年增19.2% 創歷史新高
寶雅（5904）10日公布2026年7月營收24.72億元，較去年同期成長19.2%；累計前七月營收164.99億元，較去年同期成長14.5%，單月、累月營收創歷史新高。
寶雅表示，7月整體營運維持穩健，公司持續依既定營運策略推進展店，並透過商品組合調整、新品導入及會員經營等方式，持續優化門市營運與消費體驗。
在商品策略方面，寶雅持續關注市場趨勢及消費需求變化，除了強化核心品類及差異化商品布局，也持續發展自有品牌。自有品牌的布局主要是希望透過對消費需求的掌握，提供兼具品質、實用性及價格競爭力的商品選擇，進一步豐富整體商品組合。
展店方面，截至7月底全台共有485家門市，將持續依據各區域市場、商圈條件及消費需求進行綜合評估，按照既定規畫穩健推進展店及店型布局。
在會員經營方面，寶雅表示，除了持續優化會員服務及數位體驗，也逐步拓展點數的使用場景。寶雅持續與不同產業夥伴進行異業點數合作，希望透過不同消費場景的串聯，增加會員使用點數的便利性及選擇。
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