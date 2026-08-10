聽新聞
0:00 / 0:00

晶呈科技營收／7月1.05億元、年增79% 外銷記憶體客戶出貨成長

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

晶呈科技（4768）10日公布7月營收1.05億元，年增79%、月減3.33%；前七月累計營收9.26億元，年增131.97%。

晶呈科技指出，7月營收較前月略減，主因為外銷市場出貨稍減；不過，內銷市場出貨，則較前月增加。

此外，晶呈科技表示，7月營收較去年同期大幅成長，則因外銷記憶體客戶出貨較去年同期大幅增加。

晶呈科技去年規劃在其頭份三廠，啟動C4F6氣體一級製造合成廠，原預計於今年第2季投產；不過，由於該廠主要生產一級合成C4F6低純度原物料，再純化為符合終端客戶高純度要求之C4F6成品，其生產設備、廠房、製程皆為自行設計，而廠房建造與生產設備裝機有些許延誤，現預估於今年第4季試量產。

晶呈科技也表示，未來將持續增加研發量能，持續增加研發費用。2025年研發費用占營收比重約8%，更較上一年度成長19%。晶呈指出，未來營運策略也將圍繞「氣態分解溶蝕技術」、「導磁膜散熱技術」、「電子氣體研發」、「去光阻液研發」等方向推進。各項產品銷售預期部分，特殊氣體因客戶需求增加，今年預期每月出貨2,000支鋼瓶。晶圓重生部分，通過更多客戶認證並取得訂單，預期銷售每月40,000片矽晶片。

至於銅磁晶片系列產品，預期將該項新產品與新技術成功導入市場，讓市場接受。至於玻璃載板系列產品，因該系列為高階封裝，矽光子模組、生物晶片及Transvivi Pixel 所需材料，預估市場可期待。去光阻液部分，以288噸年產能為一個生產模組，未來視客戶需求會在晶呈二廠，建立具備最高四個模組的生產與銷售能力。

延伸閱讀

崇越營收／7月首破80億元創新高 光阻劑、矽晶圓出貨升溫

崇越營收／7月逾81億元創新高 先進製程促光阻與矽晶圓爆發性成長

大鵬科技新廠動土投入23億元 產能將提升近六成

竣邦營收／7月淡季不淡、年增77％ 聚焦核心訂單策略奏效

相關新聞

竑騰、萬潤上半年好賺 每股純益各達13.85元、11.9元

設備廠萬潤（6187）、竑騰昨（10）日公布第2季財報，萬潤單季獲利季增逾1.5倍，每股純益8.53元，一季賺贏過去兩季總和，改寫單季新猷，上半年大賺逾一個股本，每股純益11.9元。竑騰單季每股純益6.85元，為同期最佳，上半年每股純益13.85元。

中鋼第2季轉虧為盈連外資也心動 單日買超6.4萬張、連四買

中鋼（2002）第2季稅後純益20.75億元，結束連四季虧損，每股純益(EPS)0.13元，外資10日買超台股517.14億元，外資買超前十名個股中，買超中鋼達64,052張，高居外資買超第一名，已連四買，基本面轉盈，統計外資7月以來買超中鋼居多，合計買超24萬5,945張。

鈊象7月每股稅前盈餘5.23元

遊戲股王鈊象昨（10）日公告7月稅前盈餘14.73億元，每股稅前盈餘5.23元，創單月歷史新高。

根基攜日商 攻預鑄材料

上半年每股純益高達8.89元的根基營造（2546）昨（10）日與日本預鑄巨擘東方白石株式會社正式簽訂合資協議，雙方強強聯手、共同成立「冠和精密預鑄材料」，計畫將在彰化分三期建廠、共六條產線，目標2030年年產量衝4.5萬立方米。

竹陞上半年 EPS 13.31元 同期新高

半導體智慧化系統整合廠竹陞科技（6739）董事會昨（10）日通過今年第2季財報，累計上半年合併營收6.44億元，年增96.6%；毛利率67.51%，年增3.87個百分點；稅後純益3.11億元，年增133.7%；每股純益（EPS）13.31元，賺逾一個股本，且四項數字均創同期新高。

新普第2季 EPS 9.06元

電池模組龍頭新普（6121）昨（10）日公布今年上半年財報，IT本業穩健成長加上子公司AES-KY貢獻持續擴大下，帶動新普第2季毛利率、營益率雙雙成長，單季稅後純益來到16.75億元，季增32.5%、年增60.3%，每股純益為9.06元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。