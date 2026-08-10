友達7月營收203億元、月減18.4% 群創188億元、月減13%

面板雙虎10日同步公告今年7月合併營收，友達（2409）為203.7億元，月減18.4%，年減2.6%；群創（3481）為188.9億元，月減13%，年減1.9%。

累計今年前七個月合併營收，友達為1,602.93億元，年減1.2%。群創為1,492.34億元，年增13.6%。

由於受到市場傳出，台積電（2330）將買下鄰近其中科廠區的友達中科L7廠（7.5代廠）與L5C廠（5代廠）等兩座廠，以擴充先進封裝產能的消息激勵。友達股價帶量衝上漲停，上漲2.45元，成交量21.5萬張，居台股成交量排行榜第4名，站上漲停27元價位。群創同步受惠，同樣在開盤18分鐘衝上漲停52.3元，上漲4.75元，成交量以21.7萬餘張居第3名。