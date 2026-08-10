富邦媒營收／7月85.5億元、年增5.2% 前七月622億元續創同期新高

台灣零售市場進入下半年旺季前哨戰，電商龍頭富邦媒（8454）10日公告7月合併營收達85.5億元，月減12.9%，年增5.2%；累計今年前七月營收約622.4億元，年增約2.7%，續創同期新高。

富邦媒指出，受惠暑假娛樂需求及3C新品上市，相關品類業績呈雙位數成長；momo同步深化物流與商品布局，主要都會區快速到貨當日配達率逾九成，自有品牌mo select業績較去年同期翻倍成長，持續強化商品差異化與快速履約兩大平台成長動能。

隨著暑假娛樂需求升溫，加上下半年3C新品陸續上市，momo站內相關品類7月業績較去年同期呈雙位數成長。包括任天堂Switch 2主機將調整售價，帶動部分消費者提前採購，推升遊戲主機、遊戲片及周邊配件買氣；三星（Samsung）新一代摺疊旗艦Galaxy Z Fold8系列同步展開預購，提升高階智慧型手機市場關注度。momo表示，3C消費需求正由單一硬體換機，逐步延伸至遊戲內容、周邊配件與AI應用體驗，帶動更多跨品類消費機會。

momo持續整合倉儲網絡、自動化設備、AI智慧訂單分流及富昇物流自有車隊，強化快速履約能力。富昇物流365天全年配送，平日、周末及國定假日均維持正常營運；依momo內部統計，在北北基桃及台中、台南、高雄等主要服務區域，符合快速到貨條件的訂單，當日配達率逾九成。未來將持續整合智慧倉儲與自有配送能力，強化平台履約韌性。

自有品牌mo select 7月業績達去年同期逾2.2倍，除不鏽鋼餐廚用品持續成長外，衛生紙、濕紙巾及毛浴巾等日常用品業績亦翻倍成長，品牌布局正由單一品類延伸至更多家庭生活場景。momo表示，mo select是平台將消費洞察轉化為商品力的重要布局，透過串聯台灣MIT製造商，開發兼具品質、設計與實用性的生活商品，目前品類已涵蓋民生紙品、餐廚用品、寢具及工學椅等。

momo表示，平台下一階段的成長，不只來自消費旺季，更來自商品力與履約力的長期累積。未來將持續串聯台灣優質製造能力，開發更貼近消費者生活需求的商品，並以智慧物流提升到貨速度與服務穩定度，讓商品差異化與快速履約成為支撐平台長期成長的雙引擎。