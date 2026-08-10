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和運租車8月11日掛牌上市 投標及申購總量近47.9萬張

中央社／ 台北10日電
和運董事長劉源森。業者提供
和運董事長劉源森。業者提供

和泰車關係企業和運租車將於11日以每股承銷價42元掛牌上市，和運租車指出，此次初次上市承銷作業競價拍賣釋出張數5萬7649張，合格投標張數10萬8577張，公開申購吸引37萬609件參與，中籤率僅3.88%，競價拍賣與公開申購合計近47.9萬張。

和運租車7月自結合併營收新台幣27.03億元，月增15.47%、較去年同期成長7.02%；累計前7月營收181.01億元，年成長5.89%。

和運租車透過新聞稿指出，將持續深化和泰集團MaaS（Mobility as a Service）移動服務布局，全面導入人工智慧AI應用在需求預測、車隊智慧調度及營運管理，並加速擴充電動車與Hybrid綠能車隊並發展智慧充電服務。

和運租車說明，透過法人長租與用車管理鞏固市占地位，並持續擴展個人用車長租打造第2成長曲線；會員數突破200萬的iRent共享移動，透過數位科技與智慧調度，提供多元化用車選擇並提升用戶黏著度。

在車輛退役及後市場階段，和運租車指出，持續整合旗下經營流通與服務管道，包括中古車拍賣平台HAA勁拍中心、中古車聯盟品牌HOT好車與保修大聯盟、以及中古車線上交易平台abc好車網，建構中古車流通與售後服務鏈。

和運租車

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