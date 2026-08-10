崇越營收／7月首破80億元創新高 光阻劑、矽晶圓出貨升溫

半導體材料通路商崇越（5434）7月營收再創新高，受惠AI與高效能運算（HPC）推升先進製程需求，加上晶圓廠、記憶體廠產能滿載，帶動光阻劑、矽晶圓及相關耗材出貨成長，單月合併營收首度突破80億元、達81.7億元，月增8.9%、年增42.6%，連續兩個月改寫單月歷史新高。

崇越累計今年前七個月合併營收475.4億元，較去年同期成長23.5%，同步寫下歷年同期新高，顯示半導體材料需求持續升溫。

崇越表示，7月營收成長主要來自半導體事業，其中光阻劑與矽晶圓等關鍵材料出貨明顯增加；晶圓廠及記憶體廠產能利用率維持高檔，也同步拉升晶圓載具、研磨液等耗材需求。此外，部分半導體材料因石化原料及運輸成本上升而調漲價格，也為營收帶來挹注。

除了半導體材料，崇越的環保工程及廠務系統建置業務，也依工程完工進度持續認列營收。展望後市，公司看好全球先進邏輯晶片與高階記憶體擴產趨勢，將配合客戶新廠布局，擴大材料整合服務，持續挑戰營運新高。

崇越預於17日召開第2季法說會，董事長曾海華、總裁李正榮及首席執行長陳德懿將出席，說明市場現況、公司競爭優勢與後續發展計畫。