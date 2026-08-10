崇越營收／7月逾81億元創新高 先進製程促光阻與矽晶圓爆發性成長

半導體關鍵材料整合服務大廠崇越科技（5434）10日公布7月營收，受惠半導體廠產能滿載及強勁拉貨需求，今年7月合併營收首度衝破 80 億元大關，以 81.7 億元刷新單月歷史新高，較上月增加 6.7 億元，月增 8.9%，與去年同期相比年增率高達 42.6%；累計今年前七個月合併營收達 475.4 億元，較去年同期成長 23.5%，展現極為強勁的營運動能。

崇越科技連兩月創單月新高，7月營收成長動力主要來自半導體事業的顯著躍進。隨著 AI 晶片與高效能運算（HPC）浪潮帶動先進製程需求強勁，半導體關鍵材料出貨量衝高；加上部分半導體材料受石化及運費等成本上升調漲價格，進一步挹注營收。其中，晶圓製造不可或缺的光阻劑與矽晶圓等關鍵材料呈現爆發性成長；隨晶圓廠與記憶體廠產能滿載，亦同步帶動晶圓載具、研磨液等相關耗材出貨顯著提升。

除半導體材料成長氣勢如虹，崇越科技在環保工程與廠務系統建置業務依完工比例，持續挹注營收。展望後市，隨全球先進邏輯晶片與高階記憶體產能擴充趨勢明確，崇越科技將持續深化與客戶的長期合作，積極配合客戶新廠布局，提供即時且高規格的材料整合服務，持續挑戰業績高峰。