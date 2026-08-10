光通訊概念股氣勢如虹 多檔亮燈漲停

上周AAOI公告炸裂業績，緊接著Lumentum、Coherent 也將接續公布財報，市場看好光通訊產業供不應求趨勢將延續至2027年，成長趨勢無虞，帶動台股供應鏈持續大漲，今日華星光（4979）、上詮（3363）、聯鈞（3450）、環宇-KY（4991）、光環（3234）等五檔強攻漲停，族群氣氛大好。

AAOI此次財報會議中多次強調，800G 與 1.6T 產品的訂單量遠超現有產能，即便公司已持續積極擴充產能，但供不應求的狀態預計仍將持續至 2027 年中。隨著北美CSP巨頭對 AI 伺服器算力架構的更新，對光傳輸介面的傳輸速度需求正以超乎預期的速度提升，今年下半年開始，將會是 800G 轉向 1.6T 的關鍵轉換期。

華星光、聯鈞、環宇-KY、及光環等供應鏈皆切入到供需瓶頸最為嚴重的雷射領域，將有望成為此波光通訊潮流的主要受惠者之一，因此今日獲大量買盤湧入。