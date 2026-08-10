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第2季獲利登峰加庫藏股護盤 立盈開盤即鎖漲停121元拉第2根紅燈

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
立盈環保科技中科廠。公司提供
立盈環保科技中科廠。公司提供

半導體廢棄物循環再利用廠立盈（7820）受惠第2季財報亮眼及實施庫藏股雙重利多，10日開盤即攻上漲停價121元，大漲11元並一路鎖死，強勢拉出第2根漲停。

立盈6日盤後公告第2季每股稅後純益0.82元，創單季歷史新高，上半年合併營收2.05億元，年增53.65%。公司同步決議實施庫藏股，預計買回300張轉讓予員工，區買價位落在95元至150元，激勵買盤湧入。

立盈主要將半導體廢氫氟酸及氟化鈣汙泥循環再利用為人造螢石。隨AI浪潮帶動先進製程需求，第2季合併營收1.07億元，毛利率達56%。法人預估，隨下半年客戶稼動率持續提升，今年全年營收可望突破4.5億元，再創年度新高。

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