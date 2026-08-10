天虹上半年 EPS 2.54元 股價衝漲停

天虹（6937）今年上半年合併營收13.01億元，年增33.6%。毛利率41.71%，年增1.22個百分點。稅後純益1.71億元，年大增151%；每股稅後純益2.54元，獲利表現來到近二年同期新高。展望2026年營運，可望在在手訂單居高位的挹注下，交出一路往上、逐季成長的好成績。

天虹今年第2季合併營收7.18億元，季增23.3%，年增40.2%。毛利率41.65%，季減0.12個百分點，年增2.44個百分點。稅後純益1.06億元，季增63.8%，年大增456.5%；每股稅後純益1.58元，獲利表現雙雙來到近六季單季新高。

天虹今年累計前七個月合併營收15.08億元，年增36.96%，創同期新高。今天股價止跌衝上漲停，上漲24.5元，盤中成交量641張，股價站上270.5元。