永裕財報／上半年 EPS 1.02元 營收、獲利年月雙增

永裕（1323）10日公告第2季、上半年財報及7月營收。第2季合併營收5.48億元，季增3.17%，年增6.12%；毛利1.15億元，季增16.73%、年增48.92%；毛利率21.08%，季增2.45個百分點，年增6.06個百分點。稅後純益6,024萬元，每股純益（EPS）0.66，相較於去年同期，轉虧為盈。

永裕上半年合併營收10.79億元，年增3.5%；毛利率19.88%，年增6.73個百分點；稅後純益9,276萬元，年增逾20倍，達21622.48%，EPS1.02元，相較於去年同期損平表現，今年上半年轉為獲利，營運重拾動能。永裕指出，今年上半年獲利升溫，主要系精緻包材訂單占比提升，產品組合優化之綜合毛利率，此外，更有業外淨匯兌利益1,000萬元挹注。

永裕也公布7月營收，未受國外暑休影響，7月單月合併營收1.9億元，月增4.45%、年增28.99%；前7月合併營收為12.71億元，年增6.54%。

展望後市，永裕指出，觀察今年度營運動能持平，但在努力爭取高質化產品之助益下，獲利表現有機會提升。

永裕表示，面臨產業景氣尚未恢復暨中國經濟下滑，影響消費需求，客戶下單仍保守，一併延遲推出新產品開發案，影響整體營運量能。而為因應中東戰事影響塑膠原料價格上漲暨原料供應之穩定，永裕積極發揮專精於塑膠原料色母結合生產設備的高彈性生產技術，研發採取多方料源與替代料以滿足客製化之需求。

此外，永裕指出，為因應外部環境的變化，將持續整合集團資源、降低營運成本、優化產品組合，並深耕生技包材及環保材等產品，深化自動化生產，提升兩岸生產效率，加速投資減碳的新產品與新製程暨永續推動相關碳管理制度等。