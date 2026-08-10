廣華營收／7月3.7億元 汽車產業傳統暑休淡季

廣華-KY（1338）7月合併營收為新台幣3.7億元，較上月營收減少17.2％，較去年同期減少16.7％。累計115年1至7月合併營收為新台幣28.87億元，較去年同期減少2.07％。

廣華表示，受到全球汽車供應鏈進入傳統夏季暑休及例行性設備保養維護期影響，7月拉貨節奏放緩；加上去年同期受關稅政策談定後遞延訂單集中補償性拉貨，比較基期顯著墊高，致使單月營收表現相對受限。隨著後續各大品牌車廠暑休後之拉貨力道回溫，預期整體營運將有機會逐步回溫。

面對當今中國新車銷售內需市場受政府補貼政策收緊及整體經濟大環境影響而疲軟、「內捲」持續激烈，使得來自中國自主品牌車廠的拉貨需求較為波動，廣華在持續攻略國內各大自主品牌主力車款的同時，也重點強化拉貨相對穩定的出口及海外業務，115年上半年外銷營收占比已由去年同期的43％大幅提升至52％。

廣華目前出口主力聚焦於北美與日本等海外高價值市場，其中，包括克萊斯勒、日產等外銷訂單維持高度穩定性，大幅降低了中國內銷自主品牌低迷的衝擊。同時，在內銷產品組合上，公司亦嚴格篩選優質訂單，將資源集中於銷量穩定且具支撐力的豐田、日產、長城及上汽集團等新車款，累計115年上半年日系與歐美系品牌車廠的營收比重逾82％，確保整體接單品質與獲利能力。