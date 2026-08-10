群益證前七月稅後純益86.56億元 全年可望再寫新高

群益金鼎證券（6005）自行結算7月合併稅前純益3.83億元，合併稅後純益2.26億元；累計前七月合併稅前純益99.24億元，合併稅後純益86.56億元，較去年同期成長200.55%，每股稅後純益（EPS）3.73元。

群益證2025年全年稅後純益57.35億元，締造歷史新猷，每股稅後純益2.64元，受惠台股2026年量價齊揚，延續多頭行情，累計前七月獲利已超越去年全年表現，公司高層樂觀預期可望再度刷新成立以來新高紀錄。

群益證預計8月11日除權息，擬配0.4元現金股息及1.31元股票股利，是2016年來首次發放股票股利，主要是為強化資本結構，因應未來外幣分戶帳、複委託融資等新業務。