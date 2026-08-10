禾伸堂關禁閉提早結束、股價奔漲停鎖死 再擠下國巨奪類股股王

證交所處置新制10日開始實施，多檔個股提早出關，禾伸堂（3026）關禁閉也提早結束，早盤以555元開高後快速飆上漲停588元鎖死，排隊買單超過3,000張，再登上被動元件類股股王寶座；傳出客戶追價搶料，搶簽長約鎖料的國巨*（2327），還有接單動能強勁，訂單旺到來不及出貨的華新科（2492）也是大漲的攻勢。

證交所公告修正「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第6條暨「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條異常標準之詳細數據及除外情形」第12條規定，自10日起正式實施。

新規定包括，處置期間調整為5個或7個營業日；處置措施撮合作業時間調整為約每2分鐘撮合一次（除變更交易方法、變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式者外）等。

因應新規定的實施，統計提早出關的上市股，包括成信實業*-創（6969）、聯友金屬-創（7610）、力山（1515）、蔚華科（3055）、大量（3167）、台勝科（3532）、禾伸堂、泰宗（4169）、愛普*（6531）等。

禾伸堂第2季毛利率26.18%，營益率15.29%，稅後純益6.42億元，每股純益3.87元；累計今年上半年獲利11.16億元，每股純益6.73元；第2季營運主受惠高階積層陶瓷電容（MLCC）的產出與銷售成長，推升毛利率表現。

另外，被動元件龍頭國巨則是傳出客戶為求取得足夠料源，不惜加價二、三倍搶料，追價搶簽長約鎖料，國巨坦言，由於MLCC需求非常強勁，AI相關客戶為降低未來供應風險，有愈來愈多客戶希望提前鎖定產能。

華新科也透露，近期接單動能顯著轉強，目前訂單出貨比（B／B值）已攀升至1.8，意味根本來不及出貨，業界分析，目前只能用「旺到不得了」來形容華新科的接單盛況。

禾伸堂早盤以555元開高走高， 快速飆漲至漲停588元鎖死， 擠下國巨登上被動元件股股王。

國巨早盤以558元開高，一度拉升至578元， 盤中漲幅5%；華新科以255元開出，一度拉升至269.5元，盤中漲幅逾6%；另外，日電貿（3090）盤中也上漲逾5%。