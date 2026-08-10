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產能滿載客戶追著要擴產！這家二線封測廠股價衝漲停

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
二線封測廠超豐（2441），盤中亮燈強鎖漲停。聯合報系資料照
二線封測廠超豐（2441），盤中亮燈強鎖漲停。聯合報系資料照

二線封測廠超豐（2441），10日由於受惠下半年營運看旺，在市場買盤的大舉簇擁下，早盤股價開高走高，盤中即亮燈強鎖漲停，漲停價129元一舉越過季線、站上所有均線，攀本波反彈來高峰，表現相當強勢亮眼。

超豐上半年營收突破百億、來到100.06億元，年增21.8%、較去年同期實績成長17.1%，毛利率24%，稅後純益16.92億元、年增22.4%，每股稅後純益（EPS）2.98元，各項財務表現均優於法人預期。

展望下半年，法人指出，AI及HPC需求續增，帶動晶圓凸塊（Bumping）與覆晶封裝（Flip Chip）封裝需求，智慧型手機新品及消費電子旺季支撐出貨；車用微控制器（MCU）、電源管理IC（PMIC）及工業需求也可望持續增溫。

而AI 應用將由 PC、Notebook、伺服器周邊延伸至手機、智慧家庭及邊緣AI，帶動地端裝置升級。

法人表示，超豐聚焦 8 吋 Bumping，目前產能滿載且客戶要求擴產；Flip Chip 持續導入 LGA 及新設備，將提高單顆產值並改善產品組合，有助於下半年營運表現更上層樓。

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