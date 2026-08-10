奕力7月業績創上市以來新高 盤中股價攻漲停

IC設計廠奕力-KY（6962）公布7月業績，創上市以來單月新高，帶動其今日盤中股價攻上漲停。

奕力7月合併營收為19.3億元，月增27.7%、年增23.9%，累計前七月合併營收為106.51億元，年減1.4%。該公司首季每股純益為0.58元。

奕力布局驅動IC、觸控IC、TDDI 及TCON解決方案，去年5月收購聯發科（2454）TCON業務。在其首季的營收結構中，智慧移動業務占比約過半，是最大的項目，其次是資訊設備，占比約24%。另外，工控車載應用占比也達22%。

奕力先前提到，該公司因應OLED面板技術快速演進，於旗艦、高階手機應用推出22奈米製程產品，並推出28奈米RAM-less新平台搶。同時，也因應趨勢開發OLED TDDI產品。在LCD產品部分，該公司布局整合感測器的TDDI產品，以拓展手機應用以外的利基市場。另外，因應平板電腦高解析度、大尺寸趨勢推出相關TDDI產品。

另一方面，奕力的筆電OLED DDI新品搭配既有LCD高階高刷產品，完整布局高階筆電應用；筆電觸控產品也已獲前五大筆電品牌採用；TCON業務方面，透過併購取得技術授權，與驅動IC及觸控產品形成整合型解決方案，未來規畫將聚焦OLED TCON商品化。

奕力也提供工業觸控IC與整合型TDDI解決方案，將推出掛載主動筆功能的高整合度單晶片，另外，因應車用智慧座艙屏幕數量及尺寸成長趨勢，其Bridge新品已搭配TDDI進入量產，並推出高性價比LCD DDI方案。