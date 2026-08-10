獲利被高油價吃掉！華航第2季毛利率驟降 股價大跌、法人也套牢

華航（2610）8月7日公布財報，第2季合併營收638.19億元，年增24%，但受到高油價影響，營業成本大增，毛利率較第1季的20.6%大幅下滑至11.12%，因此營益率僅4.18%，每股純益0.23元。華航10日盤中股價向下跳空大跌逾9%，回測年線大關，不過三大法人上周五都同步買超，連法人都套牢。

華航營收自3月以來每個月都突破200億元，6月營收更來到217.61億元，年增28.8%，創下歷史新高。從籌碼來看，也可看出法人對第2季財報寄予厚望，外資自7月底就開始大幅買進，僅8月6日小賣一天，投信也買多賣少，上周五更一口氣敲進6,997張，累計10個交易日外資買超華航逾15萬張、投信買超1.2萬張。

然華航雖然營收亮麗，年增24%，但不堪高油價影響，營業成本年增35%，增幅明顯高於營收，導致毛利率驟降至11.12%，較上一季下滑9.48個百分點，也較去年同期減少7.55個百分點，營益率也因此只剩下4.18%，壓縮獲利空間，EPS 0.23元。

華航股價今盤中重挫逾9%，回測年線大關，一度下探20.3元。

展望下半年，華航表示，下半年AI、半導體及資通訊產品運輸需求仍相當穩健，在AI供應鏈持續擴產、電子業旺季、開學季備貨及第4季歐美節慶商機接力推動下，今年航空貨運旺季有望一路延續至第4季，公司將持續關注全球供應鏈變化，積極爭取加班機及高價貨源。